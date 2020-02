Cina: ripreso il lavoro per milioni di cinesi in tutto il paese dopo scoppio epidemia

- Milioni di cinesi sono tornati al lavoro a partire da ieri, dopo l'interruzione ulteriormente prolungata delle festività del Capodanno lunare a causa dello scoppio dell'epidemia da coronavirus. Le le autorità cinesi stanno cercando di bilanciare attentamente gli sforzi per controllare la diffusione dell'epidemia e minimizzare il suo impatto sull'economia. In una circolare rilasciata nel fine settimana, il Consiglio di Stato della Cina ha sollecitato gli sforzi per proteggere i lavoratori dall'infezione e nel frattempo riprendere la produzione il più presto possibile. Le aziende che producono forniture e servizi per il controllo delle epidemie, come materiale medico, sono tra i primi gruppi ad avere ripreso le attività produttive e hanno già iniziato a lavorare a pieno regime. La Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese ha affermato che circa il 73 per cento della capacità di produzione di mascherine del paese è stato recuperato venerdì, e per le mascherine mediche la percentuale è salita all'87 per cento. (segue) (Cip)