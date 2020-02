Cina: ripreso il lavoro per milioni di cinesi in tutto il paese dopo scoppio epidemia (2)

- Anche le società di corriere espresso hanno ripreso ieri il servizio, poiché essenziali per soddisfare le esigenze quotidiane delle persone e garantire la consegna delle risorse per il controllo dell'epidemia. Secondo l'Ufficio postale statale cinese le società di logistica dovrebbero ripristinare oltre il 40 per cento della loro normale capacità di gestione entro la metà di febbraio e continuare ad aumentare la capacità in base allo sviluppo dell'epidemia. (segue) (Cip)