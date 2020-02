Cina: ripreso il lavoro per milioni di cinesi in tutto il paese dopo scoppio epidemia (3)

- Per altri settori, la produzione sta riprendendo in modo costante ma più graduale, poiché sia le autorità che gli imprenditori sono cauti sulla nuova epidemia di coronavirus. A Shanghai, l'ultimo sondaggio ufficiale ha mostrato che oltre l'80 per cento delle aziende manifatturiere locali è disposto a riprendere il lavoro, di cui circa il 70 per cento lo ha già fatto. Nel frattempo, l'80 per cento delle aziende di servizi software e di informazioni di Shanghai è tornato al lavoro e il 70 per cento dei suoi dipendenti ha scelto di lavorare da casa utilizzando i servizi di telelavoro e di teleconferenza per evitare l'eventualità di contagio. (segue) (Cip)