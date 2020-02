Cina: ripreso il lavoro per milioni di cinesi in tutto il paese dopo scoppio epidemia (4)

- Wu Jinzhong, capo del produttore di occhiali Roring Industries nella provincia cinese sud-orientale del Fujian, ha dichiarato che solo la metà dei suoi 900 dipendenti ha ripreso a lavorare ieri. "Abbiamo consigliato ai lavoratori fuori dalla provincia di non tornare, mentre per i dipendenti locali indaghiamo se hanno viaggiato fuori città nelle ultime due settimane", ha spiegato. Wu ha affermato di aver anche aumentato le spese per prevenire la malattia, includendo spazi di lavoro più ampi e materiali di protezione essenziali come le mascherine per il viso. (segue) (Cip)