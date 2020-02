Cina: ripreso il lavoro per milioni di cinesi in tutto il paese dopo scoppio epidemia (5)

- Per sostenere le piccole e medie imprese (Pmi) nella ripresa del lavoro, il ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'informazione (Miit) si è impegnato ad aiutare con la fornitura e il trasporto di materie prime e di dispositivi di protezione come mascherine e rilevatori di temperatura corporea. I governi locali sono incoraggiati a ridurre o rinunciare a tasse e spese amministrative su alcune Pmi, aumentare i sussidi ai programmi di formazione aziendale ed estendere il termine di pagamento per le loro bollette dell'elettricità e del gas per sostenerle in tempi difficili, ha affermato il Miit. (segue) (Cip)