Imprese: Castelli (M5s), export rappresenta 32 per cento Pil, strategico per nostra crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli, del Movimento cinque stelle, riprendendo un’intervista al ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in un post su Facebook, sottolinea che "questa mattina Luigi ha fatto una interessante e approfondita intervista sull’export italiano, annunciando anche un tavolo straordinario di governo sul tema. Il 32 per cento del nostro Pil deriva dall’export, per questo il lavoro che abbiamo messo in campo come governo, a supporto delle nostre imprese, è di fondamentale importanza per la crescita della nostra economia. A partire dalla 'rivoluzione' nella macchina del commercio estero, oggi in capo al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, per favorire una maggiore sinergia tra la nostra rete diplomatica, presente in tutto il mondo, e l’Agenzia Ice, che stiamo sempre più valorizzando". (segue) (Rin)