Rieti: Gay center, sindaco conferma no a Pride, intervenga ministra Lamorgese

- "A seguito della presentazione della candidatura di Rieti al Lazio Pride avvenuta domenica 9 febbraio, abbiamo appreso dalla intervista al sindaco di Rieti da parte del Corriere di Rieti che il Lazio Pride non si terrà mai a Rieti, in quanto lui non rilascerà l'autorizzazione perché Rieti non la vuole. Ribadiamo al sindaco che le manifestazioni sono garantite dalla costituzione, pertanto lui in quanto rappresentante di una istituzione con tale affermazione va contro la costituzione. Ribadiamo la richiesta di intervento della ministra Lamorgese, al fine che siano rispettati i diritti costituzionali". E' l'appello in una nota di Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay center. "Il Pride è una manifestazione per i diritti delle persone lesbiche, bisex, gay e trans e come tale va rispettata, purtroppo certa destra Italia invece di prendere esempio dalle destre moderne e democratiche, che in altri paesi sostengono i nostri diritti, cercano consenso dagli omofobi", ha concluso Marrazzo. (Com)