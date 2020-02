Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Milano e in Lombardia.REGIONESi riunisce il consiglio regionale. Durante i lavori della seduta, alle 11.50, interviene in aula la senatrice a vita Liliana Segre, su invito del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi. La senatrice, a seguire, firma il 'Libro d'Onore' nell'apposito spazio allestito nel foyer al primo piano e visita in forma privata la mostra organizzata allo spazio eventi con il Museo della Brigata Ebraica e con l'Associazione Figli della Shoah.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 10.00)L'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, partecipa alla presentazione del quadro economico congiunturale di industria e artigiano del quarto trimestre del 2019. Sono presenti Gian Domenico Auricchio (presidente Unioncamere Lombardia), Pietro Ferri (professore emerito Economia Politica -Università di Bergamo), Marco Bonometti (presidente Confindustria Lombardia) ed Eugenio Massetti (presidente Confartigianato Lombardia in rappresentanza delle Associazioni regionali dell'Artigianato). In programma anche un Focus sugli "Investimenti 2019" a cura di Anna Maria Zerboni di Unioncamere Lombardia.Unioncamere Lombardia via Oldofredi, 23 (Ore 11.30)L'assessore regionale al Territorio e protezione civile Pietro Foroni interviene al convegno dedicato al tema della rigenerazione urbana.Sala consiliare 'Aligi Sassu', piazzale A. Moro 1 - Giussano/Mb (ore 18.00) (segue) (Rem)