Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Milano e in Lombardia.VARIEConferenza stampa sull'attività che ha portato all'arresto di tre minorenni per rapina, minacce e lesioni.Commissariato di Gallarate, via Ragazzi del '99, 4 Gallarate/Va (ore 11.00)Conferenza stampa dei Carabinieri della Compagnia di Monza per illustrare l’operazione “The Fly”, che ha portato all’arresto questa mattina di undici persone.Comando Provinciale dei Carabinieri, via Volturno 35 - Monza (ore 11.00)Conferenza stampa in occasione della Giornata Europea del Numero Unico di Emergenza 112 nel corso della quale saranno resi noti i dati riferiti alle "Centrali Uniche di Risposta 112 della Lombardia e in particolare di Milano: numero delle chiamate, tempi d attesa, incidenza delle chiamate inappropriate e altri dettagli. Nel corso della conferenza stampa sarà lanciato - in contemporanea in tutta Italia - lo spot sul 112 realizzato proprio in Lombardia e verrà presentata la nuova funzione chat dell app Where are U. Intervengono il Prefetto di Milano Sua Eccellenza Renato Saccone e il dott Alberto Zoli, Direttore Generale di Areu.Prefettura, corso Monforte, 31 (ore 12.15)Trenitalia e Fondazione FS Italiane presentano all'interno di BIT-Borsa Internazionale del Turismo, le novità dell'offerta 2020 e le iniziative dedicate alle agenzie di viaggio. Ne parlano: Serafino Lo Piano, Responsabile Sales LH Trenitalia, Viorel Vigna, Responsabile Commerciale Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia, e Claudio Calvelli - Responsabile Servizio Materiale e Trazione Fondazione FS.FieraMilanocity, Sala Green 2 (ore 13.00)All'interno di BIT-Borsa Internazionale del Turismo, presentazione dei dati dell'Osservatorio sul Turismo di Global Blue e Federturismo, realizzato da Federturismo Confindustria e Global Blue, con un focus specifico sul tax free shopping dei turisti internazionali nel 2019 nel nostro Paese.FieraMilanocity, Sala Green 3 (ore 13.00) (Rem)