Lodi: Consiglio regionale lombardo osserva minuto di silenzio per vittime incidente ferroviario

- La seduta del consiglio regionale lombardo a Palazzo Pirelli si è aperta oggi con un minuto di silenzio e con il ricordo dei due dipendenti delle ferrovie Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo deceduti a seguito del deragliamento del treno Frecciarossa a Lodi. Il presidente del consiglio Alessandro Fermi ha ricordato le due vittime del tragico incidente. Mario Di Cuonzo è stato definito da Fermi un "pioniere dell'alta velocità che ha insegnato il mestiere a tanti giovani" e Giuseppe Cicciù un "macchinista molto esperto". In aula era presente il dottor Luca Cavacchioli, direttore Rfi Lombardia, "una presenza - ha precisato Fermi - che testimonia la volontà dell'azienda ad assumere le decisioni più idonee affinché non si ripetano più fatti come questi". "Rimaniamo in attesa - ha concluso Fermi - che la magistratura e le autorità competenti chiariscano le cause e le responsabilità". Il presidente del Consiglio regionale prima di chiedere un minuto di silenzio in aula ha espresso il suo cordoglio e la vicinanza ai familiari delle vittime.(Rem)