Napoli: Cantalamessa (Lega), giunta de Magistris colpevole di aver indebitato cittadini napoletani

- "Oggi, il debito pubblico è arrivato a 2 miliardi e mezzo. La giunta si è resa colpevole di un aggravamento di oltre 2mila euro per ogni napoletano". Lo ha dichiarato l'esponente della Lega Gianluca Cantalamessa, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Sta passando un decreto che congela e dichiara illegittimo una liquidità che serviva per altre cose - ha proseguito - così da non far emergere il debito pubblico napoletano. E' un'ingiustizia nei confronti dei cittadini. L'accordo è tra il Pd e de Magistris. E' gravissimo che si congeli una sentenza che, a tutela dei napoletani, dice che non possono essere nascosti i debiti fatti da questa giunta pessima. Quando si arriverà in aula faremo ferro e fuoco. Non è salva Napoli, ma è un salva de Magistris. Camuffare un miliardo di debiti fatto a discapito dei napoletani, e non fatto dai napoletani, non salva Napoli. Camuffare una posta in bilancio non è un aiuto per la città. Non è un decreto che aiuta, ma nasconde un posta in bilancio. Io nascondo di dover dare mille euro ad una persona, ma ciò non toglie che devo darglieli. Salvare la città non lo si fa andando contro la Corte dei Conti. Si fa un piano di risanamento, partendo però da chi l'ha causato. I nostri figli, a causa dell'amministrazione, hanno fatto un miliardo e nove di debiti. Il comune di Napoli è fallito, ma non per colpa dei napoletani, che pagano le tasse più alte di tutti e hanno i servizi peggiori di tutti, ma per colpa di un'amministrazione che non sa amministrare". (segue) (Ren)