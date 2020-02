Napoli: Cantalamessa (Lega), giunta de Magistris colpevole di aver indebitato cittadini napoletani (2)

- Parlando delle elezioni regionali in Campania ha aggiunto: "I nomi verranno emessi più in là. Abbiamo degli obiettivi, come la lotta alla camorra, sicurezza, trasporti, salute. Abbiamo delle eccellenze che ci invidiamo in tutto il mondo sul'agroalimentare, siamo terzi in tutto il mondo, quindi dobbiamo far emergere queste qualità. Catello Maresca è un nome che stimo molto, è uno di quei magistrati che ha sempre lavorato dietro le quinte, che non puntava alle prime pagine, ma alla salvaguardia dei cittadini. Il compito di una classe dirigente è quello di dare risposte. Faremo delle liste rappresentative del mondo associativo, persone che vogliono combattere il nemico principale della nostra regione, la rassegnazione", ha concluso Cantalamessa. (Ren)