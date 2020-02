Repubblica Ceca: Praga chiede procedura conciliazione su sanzioni Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca ha chiesto formalmente la procedura di conciliazione in merito alle sanzioni dell'Unione europea subite per errori commessi nella distribuzione delle sovvenzioni all'agricoltura. Lo rende noto l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Le sanzioni riguardano i fondi assegnati nel periodo 2015-17 e derivano da un rapporto stilato tre anni fa. La Commissione europea chiede la restituzione di 1,16 miliardi di corone (46,4 milioni di euro) che non sono stati usati per le finalità per le quali erano stati assegnati alla Repubblica Ceca. La Commissione Ue denuncia meccanismi di controllo inadeguati da parte di Praga. Il ministero dell'Agricoltura ceco non è tuttavia d'accordo con le conclusioni del rapporto e vuole che un organismo indipendente riveda il caso. (Vap)