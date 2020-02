Nigeria: Cedeao apre inchiesta su chiusura frontiere con paesi vicini (2)

- Nel novembre scorso le autorità di Nigeria, Benin e Niger hanno istituito un comitato congiunto incaricato di garantire azioni contro il contrabbando frontaliero, nel quadro delle misure richieste da Abuja per mettere fine alla chiusura dei confini terrestri imposta ai paesi vicini dallo scorso mese di agosto. Il comitato, ha riferito in un comunicato il ministro degli Esteri nigeriano Geoffrey Onyeama, è stato formato dai ministri delle Finanze, del Commercio, degli Esteri, dai servizi doganali, dell'immigrazione e della sicurezza dei tre paesi, e avrà il compito di organizzare azioni per "promuovere il commercio interregionale" e "facilitare la repressione dei beni di contrabbando", ed altre questioni connesse. In questa situazione la Cedeao ha sollecitato fin da settembre scorso diverse consultazioni "al fine di raggiungere una soluzione accettabile per tutte le parti". L'organismo regionale ha monitorato e gli incontri che si sono svolti fra le autorità di Abuja ed i ministri del Commercio e delle Finanze di Benin, Costa d'Avorio, Ghana, Niger e Togo al fine di "consolidare il commercio tra i paesi della regione". (segue) (Res)