Nigeria: Cedeao apre inchiesta su chiusura frontiere con paesi vicini (4)

- Per Abuja l'unica condizione affinché il governo nigeriano possa rivedere la decisione presa è che i paesi interessati dall'embargo prendano provvedimenti per contrastare il contrabbando. "La chiusura continuerà finché potremo ottenere i risultati voluti", ha spiegato ai media locali il controllore generale dei servizi doganali della Nigeria Hameed Ali, per il quale non è possibile "dare una data precisa di riapertura" delle dogane e "ci vorrà del tempo affinché i nostri vicini vengano a sedersi al tavolo dei negoziati". Anche il governatore della Banca centrale Godwin Emefiele ha ribadito di recente che le frontiere terrestri della Nigeria rimarranno chiuse "fino a quando i paesi vicini non accetteranno di attuare politiche anti-contrabbando". Parlando ai giornalisti a margine di un incontro tenuto a porte chiuse con il presidente Muhammadu Buhari ad Abuja, Emefiele ha sostenuto che la chiusura dei confini non ha inciso solo sulle economie dei paesi vicini, che lamentano uno schiacciamento economico da parte della Nigeria, ma ha contribuito a creare posti di lavoro nel paese e a rimettere in sesto l'attività nazionale di produzione e vendita di riso. Grazie a questa misura, ha detto Emefiele, gli agricoltori nigeriani sono stati in grado di vendere i prodotti accumulati, finora ostacolati dall'importazione illegale e dal contrabbando di articoli nel paese. (segue) (Res)