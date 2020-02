Nigeria: Cedeao apre inchiesta su chiusura frontiere con paesi vicini (5)

- Se il responsabile doganale Victor Dimka ha definito l'operazione di chiusura un "enorme successo", voci di economisti e tecnici nigeriani si sono tuttavia levate per avvertire il presidente Buhari dei rischi di una simile operazione protezionistica. Già ad agosto scorso gli esperti si erano detti reticenti ad un'applicazione rigida della chiusura delle frontiere, e avevano invitato senza successo il capo dello Stato ad attuarla in modo progressivo. I dati diffusi a metà ottobre dall'Ufficio nazionale di statistica confermano del resto le preoccupazioni dei tecnici: l'inflazione nigeriana è salita all'11,24 per cento lo scorso settembre dopo tre mesi consecutivi di ribassi, contro un risultato ad agosto che si attestava all'11,02 per cento, la cifra più bassa degli ultimi quattro anni. I dati hanno mostrato in particolare un'inflazione dei prezzi alimentari, il principale motore dell'inflazione complessiva: l'indice è salito al 13,51 per cento a settembre rispetto al 13,17 per cento del mese precedente, con il prezzo interno del riso aumentato fino al 30 per cento. L'aumento dell'inflazione era stato previsto dal Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo il quale inoltre l'introduzione di un'imposta sulle vendite per finanziare in parte il bilancio record del 2020 annunciata dal governo e l'introduzione del nuovo salario minimo avrebbero potuto contribuire a far aumentare l'inflazione nazionale. (Res)