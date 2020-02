Milano: travolta da tram in piazza Oberdan, morta turista 21enne

- Una ragazza coreana di 21 anni è morta sul colpo dopo essere stata travolta da un tram della linea 9 alla fermata di piazza Oberdan. È accaduto poco prima delle 23.45 di lunedì notte. La giovane, che era a Milano per trovare un'amica, è finita sotto il mezzo Atm mentre questo stava ripartendo in direzione porta Genova. La 21enne, che era con due amiche, per cause ancora sconosciute al vaglio della polizia locale (stava attraversando o è scivolata dalla banchina le prime ipotesi) si è ritrovata di fronte ed è stata investita. Il pm di turno ha disposto che la salma, estratta da sotto il tram dai vigili del fuoco, sia a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Il conducente è stato trasportato in codice verde in pronto soccorso perché in forte stato di choc. Illese le due amiche della vittima.(Rem)