Camera: domani audizione su revoca temporanea concessioni Eba alla Cambogia per violazione diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 12 febbraio, alle ore 9, la commissione Agricoltura della Camera svolge l'audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale risi in merito al tema della revoca temporanea delle concessioni Eba alla Cambogia per la violazione dei diritti umani. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)