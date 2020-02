Torino: Cavallerizza, approvate le linee guida per la riqualificazione

- Il Consiglio comunale di Torino ha approvato ieri una mozione sulle linee guida per la redazione del Piano unitario di riqualificazione per la Cavallerizza Reale. L’atto chiede alla Giunta di perseguire il rispetto delle seguenti linee guida all'interno del Pur, il Piano unitario di riqualificazione predisposto per la Cavallerizza Reale: avviare, sulla base del nuovo Regolamento Beni Comuni della Città di Torino, la forma di negozio civico denominato “uso civico collettivo e urbano” per tutte le porzioni di proprietà pubblica del complesso, tra cui il maneggio Alfieriano. Analoghe modalità di usi collettivi verranno concordate attraverso apposite convenzioni per altre porzioni del complesso immobiliare di proprietà di CDP e CCT; prevedere nel PUR, per la massima parte del complesso in ogni caso per tutte le porzioni di proprietà pubblica, destinazioni d’uso culturali e tese ad evitare ogni forma di uso esclusivo non coerente con il progetto di Polo delle Arti. In tal senso, nel Piano, non siano comprese: residenze private o funzioni ricettive (ad eccezione di un modello di ‘residenza temporanea d’artista’, residenze universitarie e ‘case-bottega’ coerenti con la finalità artistica/culturale della Cavallerizza); attività commerciali. Siano quindi presenti esclusivamente destinazioni espositive, culturali, residenziali temporanee, artigianali e relative a servizi pubblici; prevedere nel PUR, per le parti di proprietà della Città di Torino e di CCT, l'accessibilità e la fruizione degli spazi, a tutti i cittadini, della Cavallerizza Reale di Torino; eliminare ogni previsione di parcheggio interrato (previsto sotto la zona del parcheggio dell'Auditorium RAI e Giardini Reali Bassi) a servizio del complesso della Cavallerizza Reale. (segue) (Rpi)