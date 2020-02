Torino: Cavallerizza, approvate le linee guida per la riqualificazione (2)

- Il documento della Sala Rossa impegna inoltre la Giunta a: proseguire le attività amministrative, sulla base del Modello definito e proposto dall'Assemblea attraverso il percorso di autoregolamentazione predetto, per richiedere alle Istituzioni sovraordinate - regionali, nazionali, europee - i fondi necessari a garantire la condizione basilare per il realizzarsi del Modello stesso, ovvero le risorse necessarie per il reintegro totale della Cavallerizza Reale al Patrimonio della Città; riproporre al MIBACT il progetto inviato ad aprile 2019 al precedente Governo come base di partenza per l'utilizzo dei 5 milioni di euro promessi dal ministro Franceschini; dare avvio, con la massima celerità, alla fase di “partecipazione e coinvolgimento della popolazione interessata” al fine di definire i contenuti progettuali del PUR, anche alla luce dei contenuti della presente mozione; predisporre un piano progressivo di reintegro della Cavallerizza nel patrimonio pubblico coinvolgendo anche le istituzioni regionali, nazionali ed europee al fine di preservare il bene per le future generazioni. Secondo Antonino Iaria (Assessore all'Urbanistica) "vale la pena di sfatare un mito: questo progetto non è identico a quello della Giunta precedente. Perché c'è un nuovo Regolamento dei beni comuni, motore e modalità per fare diventare la Cavallerizza Reale un polo culturale di livello internazionale. Non valorizziamo il bene con semplici destinazioni d’uso, diamo un vincolo per la creazione di un polo culturale sinergico tra pubblico e privato. Noi poniamo un vincolo che esclude ai promotori immobiliari di acquistare la Cavallerizza con lo scopo di una valorizzazione economica". Chiara Appendino (sindaca) ha detto: "Quel bene va restituito alla collettività. Su linee guida ben precise che noi stiamo già attuando. Più precisamente: avere la maggior parte possibile di quota parte pubblica, operando nell'ambito delle risorse che abbiamo. Con la sperimentazione dei beni comuni, un ottimo lavoro svolto sul Regolamento che vedrà la prima sperimentazione nel Cortile delle Guardie. Un percorso non semplice per l'Amministrazione e per i soggetti coinvolti, ma elemento importante che ci permetterà di ragionare sui futuri sviluppi del Regolamento dei beni comuni. Farlo su un bene Unesco ci dà maggiore responsabilità. Un terzo punto riguarda il tentativo di coinvolgere altre istituzioni pubbliche. La restituzione di questo spazio deve passare attraverso uno sforzo congiunto di tutta una serie di soggetti che fanno parte della città". (segue) (Rpi)