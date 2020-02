Torino: Cavallerizza, approvate le linee guida per la riqualificazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al dibattito che ha preceduto il voto della mozione sono intervenuti i seguenti consiglieri: Damiano Carretto (M5S) in qualità di primo firmatario del provvedimento ha illustrato il documento e gli emendamenti, in particolare la richiesta di riproporre al Mibact il progetto inviato nel 2019 al precedente Governo e di dare avvio alla fase di partecipazione con la popolazione interessata. Viviana Ferrero (M5S) ha sottoscritto la mozione e, anch'essa, ha illustrato gli emendamenti richiamando, durante l'intervento, gli errori della precedente amministrazione comunale: la Compagnia di San Paolo – ha detto – farà quello che non è stata capace di fare la politica. Purtroppo soltanto quattromila mq rimarranno in mano pubblica. Massimo Giovara (M5S) ha affermato che nel documento del Consiglio comunale non c'è alcuna contraddizione con la delibera di Giunta sulla proposta per la Cavallerizza. Il progetto è un test di rilievo – ha concluso – in materia di innovazione sociale e culturale. Stefano Lo Russo (Pd) si è detto contrario al documento presentato dalla maggioranza, definendola un’iniziativa senza coerenza alcuna con il progetto della Cavallerizza. “Ritengo significativo politicamente – ha concluso – che la sindaca sia costretta a votare un atto che non condivide”. Valentina Sganga (M5S): "Presentando i miei emendamenti, vorrei ribadire la necessità di salvaguardare per un utilizzo collettivo notevoli porzioni dell'area. Uso civico dei beni comuni quindi, che blindano in particolare il maneggio Alfieriano e il piano terreno. Infine la predisposizione di un piano progressivo di reintegro della Cavallerizza reale nel patrimonio pubblico coinvolgimento le istituzioni regionali, nazionali ed europee". Francesco Tresso (Lista civica per Torino): "Una diatriba tutta interna alla maggioranza. E’ evidente la mancanza di una visione politica, di un progetto. Ci voleva un'idea forte ma avete speso quattro anni a difendere gli occupanti nell'ottica di costruire un percorso sui beni comuni che non aveva nulla a che vedere con quel compendio. Nel nulla progettuale, arriva l'interesse della Compagnia di San Paolo. Adesso serve interlocuzione, non un atteggiamento passivo". (Rpi)