Giustizia: M5s, niente più giochi di Palazzo

- Il Movimento cinque stelle, in un post sul blog delle Stelle, parla di "niente più giochi di Palazzo, niente più politica che difende i suoi privilegi e si guarda l’ombelico ma temi, interventi concreti e cose da realizzare oggi. Tra queste persone c’è sicuramente Alfonso Bonafede. Grazie alla sua determinazione e ostinazione - continua il post - da quando siamo al governo abbiamo dato al Paese la legge Anticorruzione, il Codice rosso, introdotto il carcere per i grandi evasori e lo stop alla prescrizione. Adesso abbiamo alla portata un’altra riforma fondamentale per la giustizia: quella del sistema penale. I cittadini italiani hanno diritto a processi più brevi e alla certezza della pena. Noi andiamo avanti lungo questo percorso di civiltà - conclude il M5s - orgogliosi di quello che stiamo facendo nell’interesse della collettività. Indietro non si torna, non con noi. Io sto con Bonafede". (Rin)