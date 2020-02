Venezuela: Europarlamento discute possibile violazione di Spagna a sanzioni contro Maduro (4)

- La polemica aggrava il ruolo della crisi venezuelana nell'agenda politica spagnola. Nei giorni scorsi, l'ex presidente del governo spagnolo, José Luis Rodriguez Zapatero, è tornato a Caracas per un incontro con Maduro. Zapatero, autore nel passato di un fallito tentativo di mediazione internazionale tra le parti, ripete da tempo che l'azione di ingerenza esterna nei confronti della crisi, è priva di legittimità e controproducente. L'ultima foto scattata con Maduro ha causato polemiche nell'opposizione, ma anche il malessere dell'amministrazione Usa di Donald Trump, fortemente impegnata ad appoggiare l'oppositore Juan Guaidò. In una nota rilasciata nel fine settimana, il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha chiarito che il viaggio di Zapatero si è svolto "a titolo personale" e che in nessun modo il leader era portatore di un messaggio politico di Madrid. (Beb)