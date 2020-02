Camera: domani audizioni su immigrazione e nuove norme su cittadinanza

- Domani mercoledì 12 febbraio, la commissione Affari costituzionali della Camera svolge le seguenti audizioni: alle ore 14 Andrea Di Nicola, professore di criminologia presso l'Università di Trento, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori; alle ore 14.45, il prefetto Michele Di Bari, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti nuove norme sulla cittadinanza. Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)