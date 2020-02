Cooperazione: Gualtieri al Consiglio Ifad, moltiplicare l’impatto delle iniziative su sicurezza alimentare

- Occorre “lavorare come sistema” e massimizzare l’impatto delle iniziative a favore della sicurezza alimentare e dello sviluppo sostenibile. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, intervenendo questa mattina al Consiglio dei governatori del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (Ifad) a Roma. Una presenza, ha sottolineato Gualtieri, che riflette l’impegno del governo italiano a sostegno dell’agenzia delle Nazioni Unite, che svolge “un lavoro cruciale” assieme all’Organizzazione Onu per l’agricoltura e l’alimentazione (Fao) e al Programma alimentare mondiale (Pam). Il ministro ha evidenziato come l’Italia abbia a livello nazionale “esempi eccellenti” di sviluppo agro-industriale, di protezione del territorio e di promozione della catena del valore. Si tratta di un approccio “sotto attacco”, ma sul quale Roma vuole “continuare a investire”. Gualtieri ha inoltre ricordato come quello in corso sia un anno “fondamentale” per l’Ifad, con il lancio ufficiale del rifinanziamento del bilancio e con i preparativi per il Summit sui sistemi alimentari in programma nel 2021 che proprio l’Italia si è offerta di ospitare. “Noi – ha indicato il ministro dell’Economia e delle Finanze – speriamo che l’appuntamento abbia successo e siamo pronti a sostenere l’intero processo”. (Res)