Russia-Usa: viceministro Rjabkov, rimaniamo aperti alla prospettiva di maggiore dialogo

- La Federazione Russa rimane aperta alla prospettiva di un maggiore dialogo con gli Stati Uniti, a condizione che le autorità di Washington smettano di cercare di interferire con gli affari domestici del paese. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov, criticando la decisione delle autorità statunitensi di allocare nuove risorse per “il contrasto alla Russia” nel bilancio statale per il 2021. “Il comportamento degli Stati Uniti, che stanno minando le relazioni con la Federazione Russa attraverso ogni sorta di speculazioni, è deprecabile: nonostante ciò, rimaniamo aperti alla prospettiva di un dialogo più costruttivo e approfondito”, ha detto. Nella giornata di ieri, l’amministrazione presidenziale Usa ha avanzato una proposta di bilancio statale per il 2021 che include 700 milioni di dollari per il finanziamento di attività volte a contrastare l’influenza della Russia sul piano internazionale. (Rum)