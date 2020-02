Milano: ferì con coccio bottiglia 21enne dopo lite in un locale, arrestato

- Un 31enne salvadoregno è stato arrestato in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per il tentato omicidio commesso nei confronti di un suo connazionale 21enne lo scorso 15 dicembre. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia Porta Monforte il 31enne al culmine di una lite nata all'interno di un locale e proseguita anche in strada, aggredì il 21enne con un coccio di bottiglia. Ulteriori dettagli saranno forniti presso il comando provinciale dell'Arma in via della Moscova alle 12. (Rem)