Camera: domani audizioni su norme di sicurezza su navi da passeggeri

- Domani mercoledì 12 febbraio, la commissione Trasporti della Camera, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (Ue) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi Ro-Ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (Ue) 2017/2108, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri e dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (Ue) 2017/2109, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/Ue, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, svolge le seguenti audizioni: ore 14.40, Confederazione italiana armatori (Confitarma) e Associazione italiana armatori trasporto passeggeri (Aiatp); ore 15, Istituto italiano di navigazione (Iin); ore 15.20, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)