Danza: a Roma la rassegna sulla coreografia contemporanea “Grandi pianure”

- Inizia a Roma “Grandi pianure”, progetto sulla coreografia contemporanea affidata al coreografo Michele Di Stefano, che quest'anno si presenta in una nuova edizione, ancora più amplificata e diffusa in diversi spazi. Dal 15 febbraio al 14 giugno sui palcoscenici dei teatri Argentina e India si alterneranno artisti d'eccellenza, prestigiosi protagonisti del panorama italiano e internazionale, con inedite scritture coreografiche, opere originali e dai formati creativi, sempre in dialogo con i linguaggi della scena, la cultura musicale, la performance e le arti visive. Una riflessione non stereotipata sulle possibilità della danza e sulla ricerca coreutica, come stimolo al dibattito sulla contemporaneità attraverso nuove modalità di fruizione, pratiche ed esperienze di coinvolgimento. Oltre ad abitare le sale dello stabile nazionale, “Grandi pianure”, per il secondo anno, arriva anche negli ambienti museali del palazzo delle Esposizioni con “Buffalo” format dalla creatività emergente e interdisciplinare. Buffalo è un doppio appuntamento: una preview con Kiss di Silvia Calderoni e Ilenia Caleo, il 21 e il 22 maggio, che prosegue con un programma di performance con Cristina Kristal Rizzo, Alexandra Bachzetsis, Nicola Galli, Last Interesting Negro, Jérôme Bel, Francesca Grilli, Industria Indipendente, il 12, 13 e 14 giugno.(Com)