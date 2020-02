Umbria: disservizi cup a Città di Castello (Pg), question time in Assemblea legislativa

- Nel corso della sessione di question time della seduta di oggi dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, il consigliere Valerio Mancini (Lega) ha chiesto all’assessore Luca Coletto chiarimenti sui “disservizi verificatesi il 2 gennaio 2020 presso il Centro unico di prenotazione (Cup) dell'ospedale di Città di Castello (Pg)”. Illustrando in Aula l’atto Mancini ha sottolineato come “2 gennaio 2020 nel Cup che si trova all'interno dell'ospedale di Città di Castello si sono nuovamente verificati gravi disservizi per la prenotazione degli esami e delle visite specialistiche, e anche per la scelta del medico di famiglia. Alle ore 8.30 c’era un solo operatore, prenotare gli esami e le visite specialistiche o per pagare il ticket il tempo di attesa alle 12 era superiore a 2 ore, così come per la scelta del medico di famiglia. È stato attivato il servizio telematico per la scelta del medico di famiglia, ma quel giorno esso non era attivo. Per questo chiediamo alla giunta per conoscere i motivi che hanno determinato questi disservizi”. L’assessore Coletto ha risposto che “il direttore del distretto ha chiarito che il giorno 2 febbraio, dopo le segnalazioni pervenute circa la situazione presso gli sportelli, è stata eseguita una verifica del servizio: erano presenti 60 persone, con tempi di attesa fisiologici massimi di circa 30 minuti". (segue) (Ren)