Moldova: presidente annuncia riduzione oneri fiscali per i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Moldova, Igor Dodon, ha annunciato un’iniziativa legislativa per ridurre l’onere fiscale a carico dei cittadini per compensare le conseguenze dovute al cosiddetto “furto del miliardo” nel sistema bancario nazionale. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Moldpres”. “I soldi rubati devono tornare nel paese e i colpevoli arrestati: il processo è già in corso, e siamo riusciti a catturare alcuni dei responsabili; gli altri sono attualmente ricercati”, ha detto Dodon, sottolineando che “i soldi rubati dovrebbero essere esclusi dal bilancio, in modo da non far ricadere le conseguenze sui cittadini”. (Moc)