Albania-Kosovo: premier Kurti a Tirana ricevuto con il picchetto d'onore a Tirana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in questo caso, Kurti ha parlato della necessità "del principio di reciprocità". "L'Albania conosce meglio i suoi vicini meridionali e quelli occidentali. Il Kosovo invece conosce meglio i suoi vicini all'est e al nord, e in questo aspetto possiamo essere complementari l'uno rispetto all'altro", ha detto Kurti. Durante la sua permanenza di alcune ore a Tirana, il premier del Kosovo incontrerà le massime autorità del paese. Dopo i colloqui con Rama, Kurti, sarà ricevuto dal presidente del parlamento Gramoz Ruci, per seguire con il capo dello Stato Ilir Meta, il leader dell'opposizione Lulzim Basha e anche il sindaco della capitale Erion Veliaj. (Alt)