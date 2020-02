Economia: ministro Di Maio a "Il Sole 24 Ore", subito 300 milioni per sostenere l'export, è l'ora dei mercati maturi

- "Le nostre esportazioni di merci e servizi rappresentano una priorità strategica nella politica economica estera del governo italiano dal momento che costituiscono la componente più dinamica della ricchezza nazionale, il 32 per cento del Pil deriva infatti dall'export. È chiaro che le nostre imprese dovranno superare molte difficoltà evincere sfide in complessi scenari anche alla luce dell'emergenza coronavirus". Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, spiega così a "Il Sole 24 Ore" le misure del governo. "Per questo - dice il ministro degli Esteri - per il 2020 abbiamo messo a disposizione circa 300 milioni che attraverso l'Agenzia Ice potranno andare a finanziarie il sostegno del made in Italy". Fra un vertice a Palazzo Chigi sul coronavirus e la missione a Belgrado per rilanciare l'allargamento dell'Unione europea, Di Maio, ci tiene a mandare un segnale alle imprese italiane che si trovano a combattere sulla frontiera dell'export in un momento delicato come quello attuale. Sul divieto di voli diretti con la Cina che ha fortemente irritato Pechino, il ministro nega che ci siano due linee nel governo e conferma la solidarietà "al governo e al popolo cinese". "Il ministro della Salute - dice - ha agito sulla base non di valutazioni politiche, ma di valutazioni tecniche e scientifiche". Il divieto cesserà - aggiunge - appena cominceranno a calare i contagi. E sullo studente egiziano arrestato al Cairo per l'impegno nel caso Regeni, si limita a dire: "Seguo con attenzione il caso attraverso l'ambasciata a Il Cairo". (segue) (Res)