Armenia-Georgia: ministro Infrastrutture oggi a Tbilisi, previsto incontro con omologo

- Il ministro delle Infrastrutture e dell’Amministrazione territoriale armeno, Suren Papikyan, si recherà oggi in Georgia per una visita di lavoro dalla durata di due giorni. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress” citando fonti interne al dicastero di Erevan. Stando alle informazioni diffuse, sono in programma incontri con l’omologa, Maia Tskitishvili, e con il ministro dell’Economia, Natia Turnava. I colloqui saranno incentrati sul futuro della cooperazione bilaterale e sulla discussione di nuove opportunità di collaborazione. (Res)