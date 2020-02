Cina: coronavirus, autorità di Pechino rafforzano misure di controllo residenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della città di Pechino hanno implementato misure di controllo delle comunità residenziali nel tentativo di frenare la diffusione dell'epidemia di coronavirus. Zhang Ge, vicedirettore del Dipartimento dell'organizzazione del Comitato comunale del Partito comunista, ha dichiarato ieri in una conferenza stampa che le misure di prevenzione e controllo sono state migliorate per adattarsi alle circostanze in evoluzione. Sono stati introdotti requisiti più rigorosi per quanto riguarda i gruppi interessati, le procedure di quarantena e la gestione degli spazi pubblici e degli alloggi in affitto. Inoltre, sono state adottate ulteriori misure relative al sostentamento delle persone, tra cui l'adattamento dell'orario di apertura di supermercati, frutterie e farmacie, regolamenti sull'uso delle mascherine sanitarie negli spazi pubblici. (Cip)