Giustizia: Rosato (Iv), se forzatura su prescrizione presenteremo mozione di sfiducia a Bonafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia viva Ettore Rosato, ospite di "Circo Massimo" su Radio Capital, a proposito della vicenda prescrizione ha affermato che "la riforma Bonafede-Salvini è considerata da tutti, anche da magistrati e avvocati, sbagliata. E noi vogliamo cambiarla. In un governo con partiti molto diversi serve mediazione. Siamo partiti per cancellare quella riforma, ci hanno detto di no. Abbiamo chiesto di congelarla: non è che ci si può rispondere mettendo la fiducia su una norma incostituzionale. Se ci sarà una forzatura in cui si vuole imporre una cosa a cui siamo contrari - ha aggiunto il parlamentare - reagiremo con la stessa forma di provocazione. Noi speriamo non ci sia questa escalation. Se qualcuno ci vuole provocare, siamo in grado di reagire. Se presentano l'emendamento al decreto Milleproroghe, presenteremo la mozione di sfiducia al ministro Bonafede. Ma io sono ottimista - ha concluso Rosato - penso sia sbagliato alzare i muri su questa materia". (Rin)