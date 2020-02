Castelli romani: sequestrati beni per 3,5 milioni di euro a noto pregiudicato

- Un ingente patrimonio, costituito da 10 immobili, automobili e moto di grossa cilindrata, quote societarie e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di oltre 3,5 milioni di euro, è stato definitivamente confiscato dai finanzieri del comando provinciale di Roma a un pregiudicato della zona dei Castelli romani. Il noto imprenditore, condannato più volte per usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria e spaccio di sostanze stupefacenti, conduceva una vita particolarmente agiata e ingiustificata stando ai redditi che dichiarava al fisco. Le indagini hanno permesso di riscontrare i presupposti per l’applicazione della normativa antimafia, poiché gli investigatori hanno dimostrato che le ricchezze accumulate derivavano dall’investimento di quanto guadagnato con attività illecite perpetrate nel tempo. Tra i beni confiscati e assicurati al patrimonio dello Stato spicca un’impresa edile riconducibile al pregiudicato e che risulta aver edificato diversi complessi residenziali nell’hinterland romano e una lussuosa villa con piscina, con vista sul lago di Castel Gandolfo. I manufatti sequestrati sono disseminati tra Ciampino, Marino e Fondi, in provincia di Latina. Il provvedimento, emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale capitolino e confermato prima dalla corte di Appello e poi dalla corte di Cassazione, scaturisce da indagini economico-patrimoniali svolte dalle Fiamme gialle della compagnia di Frascati, coordinate dal gruppo locale. (Rer)