Hong Kong: coronavirus, ad Lam conferma efficacia della misure di quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando Hong Kong ha imposto misure di quarantena, l'8 febbraio scorso, il numero di persone che hanno attraversano il confine con la Cina continentale è diminuito come previsto. Lo ha riferito oggi il capo esecutivo della Regione amministrativa speciale, Carrie Lam, in una conferenza stampa. Lam ha reso noto che alla mezzanotte di ieri era stata disposta la quarantena obbligatoria per 2.196 persone, il 91 per cento delle quali residenti a Hong Kong. Queste persone non sono state tutte nella provincia di Hubei e non sono state in contatto stretto con i pazienti a cui è stato diagnosticato il virus, ha rassicurato l'ad. "Poiché non ci sono sintomi, il rischio è stato valutato basso dal Centro di protezione della salute", ha aggiunto. Lam ha chiesto inoltre un'indagine di follow-up sui due recenti casi di infezione da coronavirus individuati nello stesso edificio residenziale nella zona di Tsing Yi. (segue) (Cip)