Hong Kong: coronavirus, ad Lam conferma efficacia della misure di quarantena (2)

- L'ad ha aggiunto che la polizia ha emesso mandati di arresto per i due individui in quarantena che non è stato possibile contattare e che sarà avviato un procedimento giudiziario in caso di una deliberata violazione dell'ordine di quarantena. Durante la conferenza stampa, Lam ha fatto appello alla coesione sociale per combattere l'epidemia. Nel frattempo, a oggi, le donazioni da tutti i settori di Hong Kong alla Cina hanno superato un miliardo di yuan (143 milioni di dollari) attraverso canali come l'Ufficio di collegamento del governo centrale cinese a Hong Kong. Alcune associazioni e istituzioni hanno anche acquistato materiali anti-epidemici come maschere, occhiali, indumenti protettivi, guanti e disinfettante dall'estero e li hanno inviati alla Cina continentale. Vari settori di Hong Kong inoltre stanno sostenendo attivamente il governo nella prevenzione e nel controllo dell'epidemia e nella realizzazione di numerose attività antiepidemiche. (Cip)