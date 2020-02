Difesa: ministro azerbaigiano Hasanov da domani in visita a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell'Azerbaigian, Zakir Hasanov, si recherà da domani a Bruxelles per partecipare all'incontro che si terrà presso la sede della Nato fra i paesi che contribuiscono alla missione Resolute support in Afghanistan. È quanto riferisce il dicastero di Baku. Durante la riunione che si terrà il 13 febbraio si terranno ampie discussioni sulla sicurezza e la situazione politica in Afghanistan, sugli sviluppi recenti e su una serie di altri argomenti di reciproco interesse. (Res)