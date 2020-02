Governo: Rosato (Iv), se cade vuol dire che Parlamento deciderà cosa si fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Camera e coordinatore nazionale di Italia viva Ettore Rosato, ospite di "Circo Massimo" su Radio Capital, ha sottolineato che "se questo governo cade, e noi non vogliamo farlo cadere, vuol dire che il Parlamento deciderà cosa si fa. Nuova maggioranza? Con ogni risposta direste che vogliamo fare il governo con Salvini e non è così. La via maestra non sono mai le elezioni - ha concluso il parlamentare -, ma risolvere i problemi". (Rin)