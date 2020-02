Giustizia: Speranza, su prescrizione spero si trovi soluzione condivisa

- Il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di "Circo Massimo" su Radio Capital, ha osservato in merito alla riforma della prescrizione che "di fronte a situazioni come l'emergenza coronavirus, il Paese deve essere unito. Il governo deve affrontare tutte le divisioni, evitando dinamiche che possano creare difficoltà". Il titolare della Salute ha quindi aggiunto: "Spero che si trovi una soluzione condivisa. Abbiamo provato ad agevolare la situazione, bisogna abbassare lo scontro politico-ideologico e trovare soluzioni concrete. Questa fase non serve a nulla, bisogna uscirne". (Rin)