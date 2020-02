Energia: Kazakhstan valuta nuovo taglio produzione petrolifera di altri 20-30 mila barili

- Il Kazakhstan sta prendendo in considerazione la proposta del comitato tecnico che monitora l’accordo Opec+ per ridurre la produzione di petrolio di altri 20-30 mila barili al giorno. Lo ha detto oggi il ministro dell'Energia Nurlan Nogayev a margine della riunione dell’esecutivo. "Stiamo prendendo in considerazione la proposta. Il nostro impegno oggi in termini di livello di produzione è di 1,843 milioni. Come parte della proposta che abbiamo ricevuto, dovremmo tagliare di circa ulteriori 20-30 mila barili al giorno", ha detto Nogayev. (Res)