Coronavirus: Speranza, niente allarmismi, da governo italiano linea molto netta

- Il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di "Circo Massimo" su Radio Capital, a proposito del coronavirus ha affermato che "non c'è bisogno di alcun allarmismo. In tutta Europa la situazione è sotto controllo, ma è giusto tenere alta l'attenzione. Il governo italiano ha scelto una linea molto netta - ha spiegato - abbiamo alzato il livello di attenzione prima che l'Organizzazione mondiale della sanità dichiarasse lo stato di emergenza". Quanto alle misure adottate dalla Cina nelle ultime settimane, per l'esponente dell'esecutivo italiano "sono serie e rigorose. Controlli anche nelle stazioni ferroviarie? Sono valutazioni che si fanno ai tavoli. Per ora tutte le misure restano in vigore, e valuteremo come implementarle. Il nostro auspicio - ha concluso Speranza - è che le condizioni epidemiologiche ci consentano di diminuirle". (Rin)