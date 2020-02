Migranti: l’Osservatorio dell’Unione africana sarà Marocco

- Il capo del governo, Saad Dine El Othmani, ha presentato lunedì al 33mo vertice ordinario dell'Unione Africana (Ua) di Addis Abeba il rapporto del re Mohammed VI sull'istituzione dell'Osservatorio africano delle migrazioni in Marocco. Il re del Marocco, in qualità di leader dell'Ua sulle questioni migratorie, ha preparato il suo secondo rapporto sull'istituzione dell'Osservatorio migratorio africano, con sede a Rabat, che evidenzia la migrazione come un importante fattore di sviluppo, ha affermato El Othmani, rilevando che il rapporto è strutturato attorno ai seguenti assi fondamentali: una diagnosi del problema della migrazione in Africa; il ruolo chiave dell'Osservatorio delle migrazioni africane nel contesto del buon governo della migrazione in Africa; l'imperativo di porre l'Africa al centro dell'attuazione del Patto di Marrakech sulla migrazione. La relazione sottolinea che l'Osservatorio delle migrazioni africane, quale nuovo meccanismo dell’Ua incaricato delle missioni tecniche e sul campo, contribuirà, attraverso dati affidabili e accurati sulla migrazione, a sviluppare programmi chiari, efficaci e realistici, ha continuato il capo del governo. (Res)