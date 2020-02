Difesa: progetto di costruzione sottomarino per il Marocco, spagnola Navantia smentisce

- La società spagnola Navantia nega alla stampa di essere stata consultata per qualsiasi progetto di costruzione di sottomarini per il Marocco. Come riportato in un precedente articolo, il quotidiano francese "La Tribune" ha pubblicato un articolo su importanti acquisti di armi effettuati dal Marocco negli Stati Uniti e anche in Francia. Lo stesso articolo fa riferimento a programmi per l'acquisizione di materiale bellico, in particolare dalla Spagna. I media francesi hanno riferito di un progetto per l'acquisizione di infrastrutture nel porto di Casablanca, avviato dal gruppo industriale Naval, al fine di eseguire la manutenzione di navi militari marocchine (tre corvette Sigma vendute dall'olandese Schelde nel 2011 e 2012 e la fregata multi-missione Fremm venduta nel 2008) nonché navi straniere. Inoltre, ha aggiunto "La Tribune", il Marocco vorrebbe eventualmente acquisire sottomarini e avrebbe già consultato i principali produttori come Tkms, Navantia e Naval Group. Il quotidiano spagnolo “El Confidencial Digital” ha contattato Navantia, che afferma di non aver ricevuto alcuna consultazione dal Marocco in merito a una possibile costruzione di sottomarini. (Mar)