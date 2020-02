Giustizia: Renzi, battaglia su prescrizione vale caduta governo? Per me no

Roma, 11 feb 09:08 - (Agenzia Nova) - Il leader di Italia viva Matteo Renzi, in un'intervista ad "Agorà" su Rai3, alla domanda se la battaglia sulla prescrizione valga una caduta del governo ha risposto "per me no. Lo dica a Bonafede, se lo incontra. Noi saremo conseguenti con il nostro impegno di non votare questa norma. E a chi dice Renzi farà l'accordo per due poltrone, dico le poltrone tenetevele - ha concluso l'ex premier -, noi ci teniamo i principi e gli ideali". (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata