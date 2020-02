Metro Roma: Raggi, proseguono lavori a piazza Venezia per stazione museo linea C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A piazza Venezia proseguono i lavori per il prolungamento della terza linea metropolitana di Roma, che unirà le periferie al cuore della città. Sono in corso esplorazioni, carotaggi e indagini archeologiche necessarie per realizzare la nuova stazione-museo della metro C". Lo racconta il sindaco di Roma in un post su Facebook. "Da pochi giorni è stata aperta una nuova area di cantiere sulla piazza e sono partite le prove tecniche per procedere a un approfondito monitoraggio. È un passo ulteriore verso la realizzazione della linea. Nostro impegno è dotare la città di infrastrutture moderne, ampliando la rete di nuove linee tram e metro per Roma", ha concluso la prima cittadina di Roma. (Rer)