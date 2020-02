Torino: gestiva market della droga a Favria, arrestata donna di 27 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di San Giorgio Canavese (Torino) hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio una donna di 27 anni, S.G., residente a Favria (Torino). Dopo aver scoperto che la donna gestiva il traffico della droga in paese, i carabinieri hanno perquisito la sua casa e hanno scoperto un market degli stupefacenti aperto h24. Sequestrati 460 grammi di marijuana, 300 grammi di hashish, già suddivisi in panetti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Su disposizione della Procura di Ivrea la donna è stata collocata ai domiciliari.(Rpi)