Egitto: parlamento discute l’inserimento di canali satellitari e social nella lista delle entità terroristiche

- La Camera dei rappresentanti egiziano ha approvato un disegno di legge per modificare la legge sugli “Elenchi di entità terroristiche e dei terroristi" in tutti i suoi articoli. Il testo prevede l'inserimento di canali televisivi satellitari e profili dei social media nella lista nera delle entità terroristiche in Egitto. Il disegno di legge è stato inviato al Consiglio di Stato per la revisione prima del voto finale. Lo ha reso noto il quotidiano “Al Masry al Youm”. (Res)